Антон Долин озвучил новый эпизод сериала Гринписа. Он посвящен Арктике

Эпизод посвящен влиянию климатического кризиса на Северный полюс. В 2020 году зафиксирован второй рекордно низкий годовой минимум арктического льда за всю историю наблюдений.

Вышел шестой эпизод сериала «РРРеакция», созданного российским отделением Гринписа. Серию озвучили кинокритик Антон Долин , режиссер Александр Федоров и музыкант и представительница коренных малочисленных народов ханты Вера Кондратьева, о чем сообщили « Афише Daily » представители проекта.

«Что произойдет, если растает вечная мерзлота? И почему ученые взволнованы последними данными наблюдений?» — такими вопросами задаются авторы проекта.

В серии зрителям даются ответы на поставленные вопросы и объясняется, почему нужно отказаться от добычи ископаемого топлива в Арктике. «Ученые прогнозируют: летний морской лед в Арктике может исчезнуть уже в 2035 году», — говорит Долин.

За выходом новых серий можно следить на сайте проекта «РРРеакция» и в группе Гринписа в «ВКонтакте». Кроме того, на сайте можно прочитать ответы на вопросы о климатическом кризисе и интервью с медийными лицами проекта.

Предыдущие серии озвучивали актриса Варвара Шмыкова, актеры Юра Борисов, Никита Ефремов, музыкант Илья Лагутенко, ведущая Мария Ивакова, певица Монеточка и комик Андрей Бебуришвили.