The Art Newspaper Russia объявила лонг-лист своей премии

Издание The Art Newspaper Russia объявило лонг-лист своей ежегодной премии за достижения в области искусства, которую вручает с 2012 года. Победители выбираются в пяти номинациях: «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад».

На звание «Музей года» претендуют Третьяковская галерея, Эрмитаж, Музей Москвы, Музей «Новый Иерусалим», Музей современного искусства «Гараж», Музейный квартал в Туле и Центральный выставочный зал «Манеж».

В номинации «Выставка года» выдвинуты «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» Музея Москвы, «Игорь Макаревич и Елена Елагина. Обратный отсчет» Московского музея современного искусства, «Мы храним наши белые сны». Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969» «Гаража», «Немосква не за горами» «Манежа», «Ненавсегда. 1968–1985» Третьяковки, «ЧА ЩА. Выставка в лесах» галереи JART на курорте «Пирогово» и «Чжан Хуань. В пепле истории» Эрмитажа.

«Книгой года» могут стать «Теория и практика русского авангарда: Казимир Малевич и его школа» Татьяны Горячевой, «Частные случаи» Бориса Гройса, «Как устроен город: 36 эссе по философии урбанистики» Григория Ревзина, сборник «Русские художники за рубежом. 1970–2010-е», серия книг Наталии Семеновой о коллекционерах: «Сага о Щукиных. Собиратели шедевров», «Братья Морозовы. Коллекционеры, которые не торгуются?», «Илья Остроухов. Гениальный дилетант»; а также книги «Василий Шухаев: искусство, судьба, наследие» и «Это было навсегда. 68/85».

Шорт-лист премии сформируют и объявят в январе 2021 года. В него войдут по три финалиста в каждой номинации. Церемония вручения премии пройдет 3 марта 2021 года в Гостином дворе в Москве.