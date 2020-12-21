«Ростелеком» и Mail.ru Group запустят аналог Zoom для школьников в начале 2021 года

«Ростелеком» и Mail.ru Group разработали аналог сервиса видеозвонков Zoom. Платформа получила название «Сферум», ее планируют использовать в российских школах, пишет РБК.

«Сферум» собираются запустить в первом квартале 2021 года. Тестирование платформы, согласно источниками РБК, должно пройти в начале года в 15 регионах России. Сервис будет доступен в десктопной и мобильной версиях.

Сервис позволит проводить видеоконференции до 100 участников. Каждый из них сможет «поднять руку» или демонстрировать экран

Регистрироваться в «Сферуме», согласно источниками РБК, можно будет при помощи учетной записи VK Connect или «Госуслуг». Однако профиль на платформе будет отдельный — страница пользователя в «ВКонтакте» преподавателям и одноклассникам демонстрироваться не будет.

Школы и преподаватели также получат возможность создавать закрытые чаты и приглашать в них родителей и учеников. Сервис будет интегрирован с платформой «Моя школа» от Минпросвещения. Благодаря этому пользователи получат доступ к верифицированным учебным материалам.

Как рассказали в «Ростелекоме», компания уже не в первый раз делает масштабный инфраструктурный проект по всей России. Опыт в этой сфере поможет ей качественно провести интеграцию «Сферума» с государственными информационными системами.

Тестировать российский сервис видеозвонков в школах начали в мае. Тогда он назывался Russian Online Communications Assistant.