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В Австрии объявили жесткий локдаун. Уже третий в этом году

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:01

В Австрии введут дополнительные коронавирусные ограничения из‑за резкого роста числа заболевших COVID-19. Об этом сообщила газета Kurier со ссылкой на канцлера Себастьяна Курца.

Жесткий локдаун, уже третий в этом году для граждан страны, начнется с 26 декабря и продлится до 18 января. В этот период австрийцам будет запрещено выходить из дома во всех случаях, кроме исключительных — в магазин, на работу или при необходимости оказать помощь другим людям.

Все предприятия сферы услуг и магазины, торгующие товарами не первой необходимости, будут закрыты. Также не смогут работать культурные учреждения. Школы продолжат функционировать, но полностью дистанционно.

С 18 января жители Австрии смогут получить возможность посещать магазины, объекты культуры и ездить на отдых, однако только в случае, если сдадут отрицательный тест на коронавирус. «Для тех, кто не готов участвовать в тестировании, правила локдауна будут действовать по 24 января», — отметил Курц.

«Ближе к лету», по словам канцлера, страна вернется к обычному образу жизни. Благодаря вакцинации власти смогут окончательно отказаться от ограничений, считает Курц.

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