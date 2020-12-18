Forbes включил шестилетнюю россиянку в список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

Радзинская заняла 7-е место в рейтинге. По подсчетам издания, девочка заработала на своих видео 18,5 млн долларов. За ее каналом следят более 190 млн подписчиков, а всего ролики Насти посмотрели за год около 39 млрд раз.

На своем канале «Like Nastya» девочка и ее отец размещают видео, в которых играют в Lego, занимаются домашними делами и объясняют вирусные ролики. По мнению Forbes, яркий и выразительный, с не очень сложным языком, контент Насти идеально подходит для детской аудитории.

Лидером рейтинга стал девятилетний Райан Кадзи, выпускающий обзоры новых игрушек и проводящий DIY-эксперименты на канале «Ryan’s World» — он заработал за год 29,5 млн долларов. В топ-3 также оказались Джимми Дональдсон, известный как Mr. Beast, и создатели канала «Dude Perfect».