Подрядчиков «Мосавтодора» обязали направить по 10 сотрудников на испытание вакцины

Руководство Подмосковья обязало компании — подрядчиков «Мосавтодора» выделить по 10 сотрудников в качестве участников испытаний антикоронавирусной вакцины от «Вектора». Об этом пишет «Проект» со ссылкой на руководителей двух фирм.

Издание прикрепило скриншот сообщения, которое пришло его собеседникам в телеграме от министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика. В нем говорится, что предоставить сотрудников для испытаний потребовал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков. При этом компании обязаны выплатить согласившимся добровольцам по 30 тыс. рублей премии и предоставить по три выходных дня.

Руководители фирм заявили, что не планировали эти выплаты, и законом они не предусмотрены. «Откуда я должен взять 300 тыс. на премии сотрудникам? У меня на это бюджета нет», —поделился один из них.

Главы еще двух компаний — подрядчиков «Мосавтодора» сказали, что с принуждением к вакцинации они пока не сталкивались, но власти активно продвигают прививку, а среди их сотрудников никто добровольцем быть не хочет.

Гержик в разговоре с «Проектом» заявил, что вакцинацию предлагается пройти добровольно. «А в чем вы видите проблему? У нас ничего обязательного в данном случае быть не может. Это чисто все рекомендательно», — отметил он. На вопрос, дал ли он распоряжение компаниям выплачивать добровольцам премии, Гержик не ответил.