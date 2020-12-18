Ресторатор выпустил альбом «Последний»

У Александра Тимарцева, известного также как Ресторатор, вышел альбом «Последний». Послушать релиз можно на большинстве популярных стриминговых сервисов.

На пластинку попали 10 треков, в том числе фит с группой «Марсель» под названием «Сталкер». Также в альбоме есть такие треки: «К-К-К», посвященный рэперу Энди Картрайту, «Средний возраст», как рефлексия об ушедшей молодости, и «Не палите-ка», наполненный гневом и разочарованием от политической ситуации в стране.