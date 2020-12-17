Антрополог медицины Пол Фармер получил самую престижную премию в области философии

Американский антрополог медицины и писатель Пол Фармер стал лауреатом премии Берггрюэна, которую называют аналогом Нобелевской премии в области философии. Об этом сообщил The New York Times.

По мнению жюри конкурса, Фармер внес существенный вклад в развитие здравоохранения для беднейших жителей Земли. Врач работал над введением обязательной медицинской помощи для всего населения планеты. За это он получил награду в 1 млн долларов.

«Призыв доктора Фармера к улучшению систем общественного здравоохранения — вопрос не столько науки, сколько политики, экономики и этики», — заявила член жюри премии и президент Университета Пенсильвании Эми Гатманн.

Председатель оргкомитета премии Берггрюэна и профессор Нью-Йоркского университета Кваме Энтони отметил, что Фармер «заставил нас не только пересмотреть представления о том, что значит быть больным или здоровым, но и показал, что значит считать здоровье частью прав человека».

Пол Фармер работает в Гарвардской медицинской школе, там он возглавляет кафедру. Кроме того, антрополог помогает нуждающимся гражданам Гаити, Перу, России и других стран. В 1987 году он стал сооснователем благотворительной организации «Партнеры по здоровью».