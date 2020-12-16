«Академия Звука» в прямом эфире покажет заключительный концерт финалистов. На нем выступит Сюзанна

«Академия Звука» 22 декабря проведет прямую трансляцию заключительного концерта финалистов проекта. Она пройдет в 18.45 по московскому времени во «ВКонтакте».

На концерте определят победителей, а также выступит певица Сюзанна. Десять лауреатов «Академии звука» выпустят свой хит при поддержке «ВКонтакте», финалист получит спецприз от «ТНТ Music» — ему помогут с записью музыки и покажут клип на телеканале.

В музыкальных баттлах сразятся десять пар выпускников лагерей, после чего судьи выберут победителей проекта. В составе жюри — гендиректор Первого музыкального Издательства Мария Опарина, гендиректор аудиобрендингового сервиса FONMIX Валерия Брусникина, директор по стратегическим коммуникациям «ВКонтакте» Константин Сидорков, музыкальный обозреватель газеты «КоммерсантЪ» Борис Барабанов, музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников, креативный директор телеканала «ТНТ Music» Андриан Мельников и куратор образовательной программы «Академия Звука» Андрей Рыжков.

Ведущими концерта станут актеры Глеб Бочков («Вернувшиеся», «Эбигейл», «Подольские курсанты») и Анвар Халилулаев («Чернобыль. Зона отчуждения», «Полицейский с Рублевки. Новый сезон»).

«При подготовке концерта задействовано колоссальное количество профессионалов из различных отраслей: дизайнеры компьютерной графики, сценаристы, музыкальные редакторы, звукорежиссеры, разработчики визуальных решений, конечно же, сами начинающие артисты вложили много сил», — рассказала директор Роскультцентра Марина Абрамова.