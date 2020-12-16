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Peacock покажет вырезанные сцены из американского сериала «Офис»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:03

Стриминговый сервис Peacock опубликует вырезанные и ранее нигде не опубликованные сцены из американского сериала «Офис». Об этом сообщил Independent.

Новые фрагменты из шоу, которое выходило в эфир с 2005 по 2013 год, появятся на платформе 1 января. В этот же день пользователям Peacock станут доступны все эпизоды популярного комедийного сериала.

Первые два сезона можно будет посмотреть бесплатно. Серии из третьего сезона станут доступны в расширенном формате — в них добавят вырезанные сцены. В марте сервис представит еще больше дополнительных материалов.

На данный момент сериал «Офис» транслирует Netflix. С началом 2021 года права на показ шоу, среди звезд которого числятся Стив Карелл, Рэйн Уилсон и Джон Красински, перейдут к Peacock.

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