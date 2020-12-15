«Рен ТВ» стал самым цитируемым СМИ у пользователей «Одноклассников»

Телеканал «Рен ТВ» стал самым популярным источником информации у пользователей «Одноклассников». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Медиалогии».

В ноябре охват публикаций телеканала в «ОК» составил 397,9 тыс. На втором месте — РИА «Новости» (228,2 тыс.), на третьем — телеканал «Звезда» (74,1 тыс.).

Среди самых цитируемых материалов «Рен ТВ» в «Одноклассниках» — статьи о спасении львят в Приморье, победе Леонида Агутина на американском песенном конкурсе и омском студенте, который вынужден ловить интернет для участия в лекциях, забираясь на березу.

На сайте телеканала сказано, что «сегодня «Рен ТВ» — это общественно-политический канал с остросюжетным контентом для активной аудитории». Значительную часть его эфирного времени занимают программы на темы уфологии, теории заговора и альтернативной истории. Ежедневно «Рен ТВ» смотрят около 27 млн россиян, что составляет около 20% населения страны старше четырех лет.