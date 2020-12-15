Вышел трейлер фильма «Огонь» с Константином Хабенским

Вышел финальный трейлер российского фильма «Огонь». Главную роль в нем сыграл Константин Хабенский.

В центре сюжета — спасатели и пожарные, которые борются с огнем в лесах. «Мне хотелось, чтобы огонь отражался в глазах артистов, поэтому мы снимали фильм в настоящих лесных пожарах, создавая для зрителя аутентичные и правдивые обстоятельства. Мне кажется, что сегодня для российского зрителя важны невиданные ранее визуальные приемы, подлинность, человечность и актуальная проблема», — рассказал режиссер Алексей Нужный (фильм «Я худею», сериал «Толя-робот»).