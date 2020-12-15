перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Валентина Волкова/YouTube Жители Челябинска попросили Джо Байдена решить проблему с экологией в городе
Жители Челябинска попросили Джо Байдена решить проблему с экологией в городе 16:49
Книжный «Маршак» запустил новогоднюю акцию в поддержку детей из семей наркозависимых 16:45
В Москве ищут заведения, нарушающие антикоронавирусные меры, по постам в соцсетях 16:40
Школьники из Томской области помогли «2ГИС» создать карту родного села 16:36
«ВКонтакте» обновила дизайн десктопной версии 16:12
Central Partnership/YouTube Вышел трейлер фильма «Огонь» с Константином Хабенским
Вышел трейлер фильма «Огонь» с Константином Хабенским 16:10
«Просто проверял, работает ли пистолет»: в Москве задержали мужчину, стрелявшего из окна «майбаха» 15:44
В России запретят возбуждать дела о хранении наркотиков без доказательств их передачи 15:42
Режиссер Оливер Стоун привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V» 15:41
Михаил Ефремов сидит на троне в трейлере сказки «Конек-горбунок» 15:24
«Архстояние» проведет конкурс на инклюзивный арт-объект среди дизайнеров, архитекторов и художников 15:24
mos.ru Во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса
Во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса 15:12
«Аэрофлот» будет пересаживать в карантинную зону пассажиров, которые отказываются надевать маску 15:05
Звездный Лорд из «Стражей Галактики» оказался бисексуалом 14:14
Минюст проводит проверку центра «Насилию.нет» 14:14
«Наше радио» и фонд «Врачебное братство» проведут благотворительный концерт в поддержку медиков 14:13
Пресс-материалы Фонд «Ника» запустил акцию «Санта для хвоста» — накормить бездомных животных сможет любой
Фонд «Ника» запустил акцию «Санта для хвоста» — накормить бездомных животных сможет любой 13:52
Под многоэтажкой в Китае обнаружили гигантскую статую Будды 13:11
«Лига справедливости» Снайдера получит рейтинг R. Ведь там ругаются матом и рвут персонажей на куски 13:04
Японские СМИ сообщили, что Северная Корея закупила вакцину «Спутник V». В России это отрицают 12:59
Отключить рекламу

Вышел трейлер фильма «Огонь» с Константином Хабенским

Анастасия Цой
Сегодня в 16:10

Вышел финальный трейлер российского фильма «Огонь». Главную роль в нем сыграл Константин Хабенский.

В центре сюжета — спасатели и пожарные, которые борются с огнем в лесах. «Мне хотелось, чтобы огонь отражался в глазах артистов, поэтому мы снимали фильм в настоящих лесных пожарах, создавая для зрителя аутентичные и правдивые обстоятельства. Мне кажется, что сегодня для российского зрителя важны невиданные ранее визуальные приемы, подлинность, человечность и актуальная проблема», — рассказал режиссер Алексей Нужный (фильм «Я худею», сериал «Толя-робот»).

Кроме Хабенского в картине снялись Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Иван Янковский, Стася Милославская, Андрей Смоляков и Роман Курцын. Сценарий написал автор «Легенды № 17» и «Экипажа» Николай Куликов. «Огонь» выйдет в прокат 24 декабря 2020 года.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
комедия
Реальные пацаны против зомби
Полнометражное продолжение хитового телесериала
рок
«Новогодний маскарад»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
рок
The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
премьеры
Бесы Достоевского
Константин Богомолов снова полемизирует с Достоевским

Другие материалы по темам

Люди
Константин Хабенский
Алексей Нужный
Ирина Горбачева
Виктор Добронравов
Иван Янковский
Стася Милославская
Андрей Смоляков
Роман Курцын
Николай Куликов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить