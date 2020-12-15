Названы лауреаты «Золотой маски» за вклад в развитие театрального искусства

Секретариат Союза театральных деятелей России назвал лауреатов специальной премии «Золотая маска» за «Выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Награды получили театральные деятели из Москвы, Петербурга, Казани, Владивостока, Горно-Алтайска, Оренбурга, Хабаровска и Риги.

Среди лауреатов: режиссеры Алексей Бородин, Кама Гинкас, Генриетта Яновская, Александр Славутский, Ефим Звеняцкий и Рафкат Исрафилов, актеры Андрей Мягков, Ольга Яковлева, Анна Балина, Фаина Костина и Ирина Соколова, историк театра и театральный критик Видмантас Силюнас, солистка оперы Мариинского театра Людмила Филатова, артист-вокалист Хабаровского краевого музыкального театра Игорь Желтоухов и солист балета, балетмейстер и педагог Михаил Лавровский.

Зарубежным деятелем театра, удостоившимся «Золотой маски» за вклад в развитие театрального искусства, стал сценограф, главный художник Латвийской национальной оперы Андрис Фрейбергс.