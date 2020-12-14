Британская студентка случайно сделала фото с выдержкой в восемь лет

Валкенбург использовала для съемки самодельную камеру-обскуру, которую смастерила из банки от сидра. В 2012 году девушка оставила фотоаппарат в обсерватории учебного заведения. Сотрудники вуза обнаружили его только в сентябре 2020 года.

В Великобритании студентка Регина Валкенбург случайно сделала фото с выдержкой в восемь лет. Об этом сообщил сайт Университета Хартфордшира, где училась девушка.

Технический директор обсерватории Бейфордбери Дэвид Кэмпбелл нашел рядом с камерой лист фотобумаги. На нем отобразились 2953 дугообразных следа Солнца, поднимающегося и опускающегося в течение восьми лет и одного месяца.

По словам Валкенбург, она не собиралась создавать снимок в течение такого долгого времени и удивлена тому, что он не испортился. «Это была удача, что изображение осталось нетронутым», — отметила фотограф, работающая теперь в колледже Барнет и Саутгейт.

Фотография Валкенбург, вероятно, является итогом самой продолжительной съемки в истории. Ранее рекорд принадлежал немецкому художнику Михаэлю Везели: он снимал свое изображение в течение четырех лет и восьми месяцев.