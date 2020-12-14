Российская авиакомпания «Аэрофлот» ужесточила антикоронавирусные правила для пассажиров. Теперь в самолеты не будут пускать путешественников без масок — даже тех, которые не могут их надевать по медицинским показаниям, сообщило РИА «Новости».

Защитную маску придется носить в течение всего полета, причем закрыты ей должны быть обязательно и рот, и нос. Снимать маску разрешат только во время приема пищи. Также маску можно будет снять, чтобы заменить ее на новую.

«Авиакомпания придерживается жесткой позиции в отношении нарушителей. Пассажиры, которые по любым причинам отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты, не допускаются к полету», — сообщил перевозчик.

По словам представителей «Аэрофлота», ужесточение требований к пассажирам продиктованы заботой о здоровье путешественников и экипажа.

«Авиакомпания строго выполняет требования Роспотребнадзора и делает все для того, чтобы каждый рейс в условиях пандемии был комфортным и безопасным», — подчеркнули в «Аэрофлоте».