Для детей в Армении проведут бесплатные новогодние киноконцерты. Подарить билет может любой желающий

Платформа Sure. и фонд «Гармония Детства» при поддержке Mastercard организуют благотворительную акцию «Sure for our kids» — новогодние киноконцерты для детей в Армении. Об этом представители акции сообщили «Афише Daily».

Киноконцерты с показом мультфильма «Холодное сердце» пройдут в Ереване с 24 по 27 декабря. Любой желающий может купить билет и подарить его ребенку — так посетить концерты смогут 4 тысячи детей.

Как уточняют организаторы, все полученные средства от продажи билетов пойдут на организацию концертов. Уточняется, что Mastercard в рамках поддержки акции добавит 30% к сумме каждой покупки.

Цель акции — собрать 4 млн рублей, именно столько стоят 4 тысячи билетов. На момент написания новости было собрано 397 тыс. рублей — то есть, купили всего 397 билетов.

На сайте акции можно подарить 1, 5, 10, 30 или 100 билетов. Стоить это, соответственно, будет тысячу, 5 тыс., 10 тыс., 30 тыс. или 100 тыс. рублей.

Мультфильм «Холодное сердце» покажут в концертном комплексе Карена Демирчяна на большом экране в сопровождении Государственного симфонического оркестра Армении под руководством российского дирижера Михаила Голикова. Сольные партии исполнит актриса Московских мюзиклов и певица Карина Адегамова.