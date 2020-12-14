«Шрэк», «Заводной апельсин» и «Темный рыцарь» попали в библиотеку Конгресса США

Библиотека Конгресса США внесла картины «Шрэк», «Заводной апельсин» и «Темный рыцарь» в Национальный реестр фильмов, сообщает Variety. Это означает, что они имеют культурное, историческое или эстетическое значение.
В 2020 году в коллекцию Конгресса внесены рекордные девять лент, снятых женщинами, и семь работ не белых режиссеров. Теперь в реестре указано 800 записей. Список добавленных в этом году фильмов выглядит следующим образом:
- «Саспенс» (1913);
- «Детские автогонки в Венеции» (1914);
- «Хлеб» (1918);
- «Битва века» (1927);
- «С автомобилем и камерой по всему миру» (1929);
- «Хижина на небесах» (1943);
- «Возмущение» (1950);
- «Человек с золотой рукой» (1955);
- «Полевые лилии» (1963);
- «Заводной апельсин» (1971);
- «Свит Свитбэк: Песня мерзавца» (1971);
- «Wattstax» (1973);
- «Бриолин» (1978);
- «Братья Блюз» (1980);
- «Теряя землю» (1982);
- «Иллюзии» (1982);
- «Клуб радости и удачи» (1993);
- «Дьявол никогда не спит» (1994);
- «Клуб «Буэна Виста» (1999);
- «Земля» (1993–2001);
- «Шрэк» (2001);
- «Мауна-Кеа — Храм в осаде» (2006);
- «Повелитель бури» (2008);
- «Темный рыцарь» (2008);
- «Борцы за свободу» (2010).
В соответствии с положениями закона о сохранении национальных фильмов ежегодно библиотекарь Конгресса вносит в Национальный реестр фильмов 25 фильмов, имеющих «культурное, историческое или эстетическое значение». Фильмы должны быть старше 10 лет. Библиотекарь делает ежегодные выборы в реестр после консультации с членами Национального совета по сохранению фильмов и специалистами библиотеки. Также рассматриваются более 5500 лент, номинированных общественностью.
В прошлом году исследователи обнаружили в архивах незаконченную рукопись Энтони Берджесса «The Clockwork Condition», которая может считаться своеобразным продолжением романа «Заводной апельсин». Черновик затерялся в бумагах, которые писатель оставил в своем доме неподалеку от Рима в 1970-е после переезда.