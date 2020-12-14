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«Шрэк», «Заводной апельсин» и «Темный рыцарь» попали в библиотеку Конгресса США

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:52

Библиотека Конгресса США внесла картины «Шрэк», «Заводной апельсин» и «Темный рыцарь» в Национальный реестр фильмов, сообщает Variety. Это означает, что они имеют культурное, историческое или эстетическое значение.

В 2020 году в коллекцию Конгресса внесены рекордные девять лент, снятых женщинами, и семь работ не белых режиссеров. Теперь в реестре указано 800 записей. Список добавленных в этом году фильмов выглядит следующим образом:


  1. «Саспенс» (1913);
  2. «Детские автогонки в Венеции» (1914);
  3. «Хлеб» (1918);
  4. «Битва века» (1927);
  5. «С автомобилем и камерой по всему миру» (1929);
  6. «Хижина на небесах» (1943);
  7. «Возмущение» (1950);
  8. «Человек с золотой рукой» (1955);
  9. «Полевые лилии» (1963);
  10. «Заводной апельсин» (1971);
  11. «Свит Свитбэк: Песня мерзавца» (1971);
  12. «Wattstax» (1973);
  13. «Бриолин» (1978);
  14. «Братья Блюз» (1980);
  15. «Теряя землю» (1982);
  16. «Иллюзии» (1982);
  17. «Клуб радости и удачи» (1993);
  18. «Дьявол никогда не спит» (1994);
  19. «Клуб «Буэна Виста» (1999);
  20. «Земля» (1993–2001);
  21. «Шрэк» (2001);
  22. «Мауна-Кеа — Храм в осаде» (2006);
  23. «Повелитель бури» (2008);
  24. «Темный рыцарь» (2008);
  25. «Борцы за свободу» (2010).

В соответствии с положениями закона о сохранении национальных фильмов ежегодно библиотекарь Конгресса вносит в Национальный реестр фильмов 25 фильмов, имеющих «культурное, историческое или эстетическое значение». Фильмы должны быть старше 10 лет. Библиотекарь делает ежегодные выборы в реестр после консультации с членами Национального совета по сохранению фильмов и специалистами библиотеки. Также рассматриваются более 5500 лент, номинированных общественностью.

В прошлом году исследователи обнаружили в архивах незаконченную рукопись Энтони Берджесса «The Clockwork Condition», которая может считаться своеобразным продолжением романа «Заводной апельсин». Черновик затерялся в бумагах, которые писатель оставил в своем доме неподалеку от Рима в 1970-е после переезда.

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