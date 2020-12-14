В Москве открылся центр для трансгендерных людей «Центр Т». Об этом представители компании сообщили «Афише Daily».

Центр помогает трансгендерным и небинарным людям старше 18 лет, людям в гендерном поиске, персонам, проходящим детранзишен, а также их родным и близким.

Сотрудники «Центра Т» проводят психотерапевтические консультации и организуют терапевтические группы для трансгендерных людей. Трансперсонам в центре помогают получить информацию о френдли-специалистах, особенно врачах, уточняют представители организации.

В центре хотят, «чтобы в мире было больше транстактичных специалистов», для этого организация проводит обучающие семинары для психологов по работе с трансперсонами.

«На данный момент это единственная организация в Москве, занимающаяся помощью только транслюдям», — заявляют представители «Центра Т».

В данный момент центр набирает терапевтическую группу. Также раз в неделю проводятся чаепития — бесплатные посиделки для транссобщества.

«Вкусный чай с печеньками, настолки и возможность познакомиться с другими людьми с похожим опытом в комфортной и безопасной обстановке», — описывают это организаторы.

Узнать больше о работе «Центра Т» можно на сайте инициативной группы.