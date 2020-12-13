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Умер диктор Евгений Хорошевцев. Он комментировал протокольные мероприятия президента и парады Победы

Семён Гудошников
Сегодня в 15:26

В возрасте 76 лет умер диктор и актер Евгений Хорошевцев, которого называют «голосом Кремля». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Хорошевцева. Причины его смерти не уточняются.

Хорошевцев работал диктором на Всесоюзном радио с 1968 года, где его учителем был Юрий Левитан. На протяжении последних лет Хорошевцев комментировал протокольные и торжественные мероприятия с участием президента России. Его голос также можно услышать в трансляциях парада Победы на Красной площади.

В качестве актера Хорошевцев снимался в фильмах «Мишка, Серега и я», «Неотложка-2» и «Сыщик Путилин».

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