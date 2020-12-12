Сексолог Лев Щеглов умер от коронавируса

В Петербурге в возрасте 74 лет умер психотерапевт, ректор Института психологии и сексологии Лев Щеглов. Об этом говорится в группе исследователя в «ВКонтакте».

Как уточняет «Российская газета», причиной смерти Щеглова стала коронавирусная инфекция. Профессор заразился коронавирусом в ноябре, а пару недель назад был госпитализирован. Несколько дней назад Щеглова подключили к аппарату ИВЛ с 80-процентным поражением легких.

Лев Щеглов известен своими работами в области сексологии и психотерапии. За свою карьеру он написал 15 монографий и научно-популярных книг, свыше 500 научно-популярных статей. Щеглов один из первых в нашей стране заговорил с экрана телевизора про секс — в 1989 году. В 90-х вел рубрику о сексе в тележурнале «Адамово яблоко».

Щеглов — доктор медицинских наук, профессор, учредитель Института психологии и сексологии в Петербурге, академик Национальной академии ювенологии, член-корреспондент Международной академии информатизации, член попечительского совета Европейского университета.