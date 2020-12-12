Умер Валентин Гафт

Умер российский актер Валентин Гафт. Об этом ТАСС сообщила супруга артиста Ольга Остроумова.

Причины смерти не уточняются, ему было 85 лет.

«Да, его не стало. Это сегодня произошло», — сказала Остроумова.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. С 1969 года служил в труппе Московского театра «Современник». На его счету десятки ролей в спектаклях, поставленных Романом Виктюком, Николаем Колядой, Галиной Волчек и другими режиссерам. Гафт также известен участием во множестве фильмов, среди которых «Гараж», «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Чародеи».