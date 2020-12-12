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Умер Валентин Гафт

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:46

Умер российский актер Валентин Гафт. Об этом ТАСС сообщила супруга артиста Ольга Остроумова.

Причины смерти не уточняются, ему было 85 лет.

«Да, его не стало. Это сегодня произошло», — сказала Остроумова.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. С 1969 года служил в труппе Московского театра «Современник». На его счету десятки ролей в спектаклях, поставленных Романом Виктюком, Николаем Колядой, Галиной Волчек и другими режиссерам. Гафт также известен участием во множестве фильмов, среди которых «Гараж», «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Чародеи».

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