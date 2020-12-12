Джонатан Энтвистл снимет байопик Фреда Астера. Легендарного актера сыграет Джейми Белл

Режиссер сериалов «Меня это не устраивает!» и «Конец ***го мира» Джонатан Энтвистл снимет байопик о легендарных актерах Голливуда Фреде Астере и Джинджер Роджерс. Их сыграют Джейми Белл и Маргарет Куэлли, сообщил Deadline.

Фильм «Фред и Джинджер» расскажет о творческих и личных отношениях двух артистов, сыгравших вместе в десяти картинах. По словам издания, байопик будет посвящен «нерасказанной, настоящей истории любви между двумя легендами».

Проект разработают Amazon Studios и Automatik. Сценарий ленты написал Араш Амель — он известен по байопику актрисы Грейс Келли «Принцесса Монако» и биографической драме о журналистке Мэри Колвин «Частная война».

Продюсерами «Фреда и Джинджер» выступят исполнители главных ролей — Белл («Билли Эллиот», «Рокетмэн») и Куэлли («Однажды… в Голливуде», «Оставленные»), а также Амель, Фред Бергер («Ла-Ла Ленд»), Брайан Кэвэна-Джонс («Астрал», «Милый мальчик»), Макс Мингелла («За мечтой») и Джемма Левинсон («Гретель и Гензель»).