Людей, признанных «иностранными агентами», предложили сажать на пять лет за отказ встать на учет

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности для физических лиц и СМИ, признанных «иностранными агентами». Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что признанных «иностранными агентами» физлиц, которые отказываются регистрироваться в этом качестве и отчитываться о своей деятельности, предлагается наказывать штрафом в размере до 300 тыс. рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

За нарушение порядка работы СМИ, признанного «иностранным агентом», максимальное наказание предусматривает двухлетнее заключение (либо штраф в размере до 300 тыс. рублей).

Для физлиц, которые, по мнению следствия, собирают сведения в области военно-технической деятельности России, уголовная ответственность наступит сразу. Для остальных уголовные наказания предлагается использовать после административных.

В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает признавать «иностранными агентами» физлиц. Документ направлен против тех, кто распространяет сообщения иностранных СМИ, включенных в список «иностранных агентов», или участвуют в их создании.