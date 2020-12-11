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Танцы в старости в новом клипе Lovanda «Когда‑то»

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:24

Екатеринбугский дуэт Lovanda представил клип на сингл «Когда‑то», снятый совместно с продакшном «Заграница». Посмотреть видео можно на ютьюбе.

По словам представителей группы, в клипе «теплая эстетика вневременных спальных районов встречает дискофанк». Главный герой ролика в исполнении Владимира «B-Boy» Деда сначала развлекается в парке аттракционов, а потом, после ритмичной вставки с брейкдансом, и сам начинает танцевать.

«Его свобода движений удивляет: казалось бы, чем старше становится россиянин, тем более зажатым и печальным он должен быть. Но здесь все в точности наоборот, Владимир не теряет в себе главного — внутреннего счастливого ребенка», — говорят Lovanda.

По словам участника группы Паши Wonder K, ритм трека и клипа продиктован воспоминаниями о деталях детства конца девяностых — драм-машиной Roland TR 808, шумом детского автодрома и стуком «танцующих сердец».

«Когда‑то мы все были детьми и чувствовали себя свободными и открытыми миру, но, став старше, лишились этой легкости. Правила и рамки мешают нам быть в душе детьми и делать то, что приносит искреннюю радость. Работая над новым треком и видео к нему мы переслушивали редкие находки винтажной электромузыки и хотели поработать с ритмом драм-машины Roland TR 808. Тексты родились спонтанно», — отметил он.

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