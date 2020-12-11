Танцы в старости в новом клипе Lovanda «Когда‑то»

«Его свобода движений удивляет: казалось бы, чем старше становится россиянин, тем более зажатым и печальным он должен быть. Но здесь все в точности наоборот, Владимир не теряет в себе главного — внутреннего счастливого ребенка», — говорят Lovanda.

По словам представителей группы, в клипе «теплая эстетика вневременных спальных районов встречает дискофанк». Главный герой ролика в исполнении Владимира «B-Boy» Деда сначала развлекается в парке аттракционов, а потом, после ритмичной вставки с брейкдансом, и сам начинает танцевать.

По словам участника группы Паши Wonder K, ритм трека и клипа продиктован воспоминаниями о деталях детства конца девяностых — драм-машиной Roland TR 808, шумом детского автодрома и стуком «танцующих сердец».

«Когда‑то мы все были детьми и чувствовали себя свободными и открытыми миру, но, став старше, лишились этой легкости. Правила и рамки мешают нам быть в душе детьми и делать то, что приносит искреннюю радость. Работая над новым треком и видео к нему мы переслушивали редкие находки винтажной электромузыки и хотели поработать с ритмом драм-машины Roland TR 808. Тексты родились спонтанно», — отметил он.

Офицер Томас Магнум возвращается из Афганистана домой на Гавайи. Он заселяется в роскошный особняк, где работает консультантом по безопасности, а в свободное время занимается тем, что ему на самом деле интересно — частными расследованиями. В деле ему помогают мажордом особняка и в прошлом агент МИ-6 Джульет Хиггинс и братья по оружию — пилот вертолета Теодор Кэлвин и морской пехотинец Орвилл Райт, обладающий самыми разными связями по всему острову Оахо. Смотрите сериал «Частный детектив Магнум» в отличном качестве (Full HD 1080) с профессиональной озвучкой на русском языке или с субтитрами в мультимедийном сервисе Okko.