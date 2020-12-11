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В «Современнике» пройдет вечер музыки и добра

Анастасия Цой
Сегодня в 14:39

В «Современнике» 24 декабря пройдет «Кристмас» — вечер музыки и добра. Как рассказали «Афише Daily» представители театра, с 19.00 и с 22.00 будут звучать советские и американские рождественские песни.

Кроме концерта, в театре покажут мини-спектакль по рассказу О. Генри «Дары волхвов».

Автором идеи «Кристмаса» был актер и музыкант Казимир Лиске, приехавший в Россию из США и окончивший курс Константина Райкина в школе-студии МХАТ. Сегодня в команде проекта Стивен Томас Окснер, известный широкой публике по сериалу «Чики», Инна Сухорецкая (театр «Практика», «Театр Наций»), Варя Чиркина («Наадя», «Монеточка», «СБПЧ»), а также музыканты Юрий Визбор-младший, Евгений Бархатов, Иракли Долидзе, Сергей Балашов. Приглашенные гости рождественского концерта: Паша Артемьев, Муся Тотибадзе, Виктор Рыжаков, Александр Алябьев.

«Благодаря уютной камерности из года в год удается сохранять неповторимую атмосферу приближающихся праздников и преодолевать языковые, культурные и географические границы», — говорят создатели проекта.

Спектакль-концерт можно будет посмотреть и онлайн. Билеты можно приобрести в кассах и на официальном сайте театра, а на онлайн-трансляцию — на сайте платформы Lookport.live.

После концерта в «Современнике» мероприятие повторится на других площадках Москвы (Москва-Дели, Powerhouse) и Петербурга (Анненкирхе, Social Club).

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