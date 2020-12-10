На московских вокзалах к февралю снесут все ларьки и киоски

К 1 февраля на девяти вокзалах Москвы и остановочных платформах Подмосковья демонтируют все ларьки и киоски. Об этом сообщили телеграм-канал Vgudok и «РБК».

В ближайшие полтора месяца РЖД по поручению замгендиректора Александра Плутника расторгнет договоры аренды с владельцами 264 палаток. Сетевых кафе и других объектов торговли, находящихся в зданиях, это не коснется.

По данным «РБК», киоски ежегодно приносили более 445 млн рублей дохода. Однако от них решили отказаться, поскольку у ларьков нет единых стандартов формата и внешнего вида.

«Принятие новых стандартов и возобновление договоров аренды произойдет достаточно быстро. Все — и Москва, и РЖД — заинтересованы в том, чтобы побыстрее восстановить сервис», — утверждает источник издания.

В первом квартале 2021 года в РЖД разработают единый архитектурный облик объектов торговли и услуг. После этого арендаторам предложат новые варианты торговых точек.