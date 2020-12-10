Власти Москвы вырубили столетние дубы в Кунцевском районе. А рассказали о сохранении других деревьев

В четверг, 10 декабря, в Кунцевском районе по распоряжению властей Москвы вырубили многовековые дубы для дальнейшей реконструкции северного дублера Кутузовского проспекта. Однако подконтрольный мэрии паблик вместо того, чтобы рассказать об этом, опубликовал пост о сохранении других деревьев. На это обратил внимание телеграм-канал «Методичка».

По словам защитников окружающей среды, срубленным деревьям от 150 до 450 лет. «Все спилили моментально. Они ожидали, что сейчас будут активисты втягиваться. Потому что сколько раз уже нас останавливали — у них уже отрепетировано», — рассказала «МБХ медиа» активистка Галина Охорзина.