Власти Москвы вырубили столетние дубы в Кунцевском районе. А рассказали о сохранении других деревьев

В четверг, 10 декабря, в Кунцевском районе по распоряжению властей Москвы вырубили многовековые дубы для дальнейшей реконструкции северного дублера Кутузовского проспекта. Однако подконтрольный мэрии паблик вместо того, чтобы рассказать об этом, опубликовал пост о сохранении других деревьев. На это обратил внимание телеграм-канал «Методичка».
По словам защитников окружающей среды, срубленным деревьям от 150 до 450 лет. «Все спилили моментально. Они ожидали, что сейчас будут активисты втягиваться. Потому что сколько раз уже нас останавливали — у них уже отрепетировано», — рассказала «МБХ медиа» активистка Галина Охорзина.
В это же время в телеграм-канале «Москва сейчас» появилось сообщение, что «при строительстве дублера Кутузовского проспекта у метро Славянский бульвар мог пострадать яблоневый сад, но его спасли». Как отмечает «Методичка», о сохранении сада известно уже давно и это далеко не новость. Но вот сегодняшнее событие по какой‑то причине освещать не стали.
Экоактивисты и жители Кунцевского района уже больше года выступают против уничтожения парка, известного своими столетними дубами. Власти Москвы планируют застроить парк на улице Ивана Франко в районе Кунцево, чтобы потом провести реконструкцию северного дублера Кутузовского проспекта. Строительство трассы должны завершить к декабрю 2021 года.