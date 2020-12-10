Зорро станет женщиной в новом фильме о мстителе в маске от Роберта Родригеса

Американская телекомпания NBC разрабатывает новый сериал о линчевателе в маске Зорро. В современной версии Зорро будет женщиной, передает издание Deadline.

Новый «Зорро» расскажет историю Солы Домингес — андерграундной художницы, борющейся за социальную справедливость и выступающей современной версией легендарного героя в маске. После того как она разоблачает бандитов, ее жизни угрожают несколько преступных организаций.

Над созданием сериала работает дуэт из голливудского режиссера Роберта Родригеса и его сестры Ребекки, а также колумбийско-американская актриса София Вергара. Все они выступят продюсерами проекта. Кроме того, Роберт Родригес напишет сценарий, а Ребекка станет режиссером фильма.

Даты выхода сериала пока нет. Создатели не делятся также и сведениями о том, кто исполнит главную роль в фильме.

Роберт Родригес уже работал над вселенной Зорро: он должен был поставить фильм 1998 года «Маска Зорро», в котором главные роли исполнили Антонио Бандерас, Энтони Хопкинс и Кэтрин Зета-Джонс. Однако его уволили с проекта, потому что видение постановщика — изобилующее сценами жестокости и насилия — не соотносилось с желанием студии. В итоге режиссером стал Мартин Кэмпбелл.

Среди последних проектов Родригеса — сериал-адаптация его ленты «От заката до рассвета» и мультфильм по его фильму «Дети шпионов» для Netflix. Кроме того, Родригес недавно снял один из эпизодов «Мандалорца» для Disney+.