Беларусь с 20 декабря закроет наземные границы из‑за коронавируса

Беларусь с 20 декабря приостановит выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска из‑за коронавируса. Об этом говорится в постановлении правительства республики.

Согласно документу, гражданам Беларуси и иностранцам с видом на жительство будет запрещен выезд через автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и речных портах. Запрет не касается обладателей дипломатических и служебных паспортов, командировочных, водителей международных автомобильных перевозок и некоторых других категорий.

Граждане Беларуси, имеющие вид на жительство в другой стране, смогут выехать из республики к месту постоянного проживания один раз за полгода. Также выезд разрешается людям, которым нужно выехать из Беларуси из‑за тяжелой болезни или смерти близкого родственника в другой стране, а также на лечение, работу или учебу.

Постановление изменяет и порядок въезда в страну. Теперь въезжающие должны соблюдать 10-дневную изоляцию. Иностранцы старше шести лет на въезде в Беларусь должны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанную за трое суток до этого.

По последним данным, в Беларуси с начала пандемии выявлено свыше 152 тыс. случаев коронавируса, умерли более 1,2 тыс. больных. 20 октября страна уже ограничила въезд через наземные границы.