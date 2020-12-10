HBO перезапустит сериал «Настоящая кровь»

Телеканал HBO готовит перезапуск сериала «Настоящая кровь», выходившего в 2008–2014 годах. Об этом сообщил Variety.

Проект пока находится на ранней стадии разработки. К его созданию привлекли шоураннера оригинального сериала Алана Болла, а также сценаристов Роберто Агирре-Сакаса («Ривердэйл», «Лузеры») и Джэми О’Брайэна («Обмани меня», «Демоны Да Винчи»).

На данный момент к перезапуску не присоединился ни один из актеров первоначального шоу. «Настоящая кровь» выходила на HBO в течение семи сезонов. Сериал был основан на романах Шарлин Харрис и рассказывал о мире, где вампиры живут среди людей.