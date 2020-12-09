Рейтинг «Единой России» упал до минимума с 2016 года

Рейтинг партии «Единая Россия» опустился до минимума за период с 2016 года. Об этом свидетельствует опрос «Левада-центра».

Согласно его результатам, если бы выборы в Государственную Думу прошли уже в это воскресенье, 43% респондентов среди тех, кто пойдет голосовать, отдали бы свои голоса за «Единую Россию». 17% опрошенных проголосовали бы за ЛДПР, 11% за КПРФ и 7% за «Справедливую Россию».

Общий рейтинг партии власти также падает: с 37% в декабре 2017 года до 29% в ноябре 2020 года. Замдиректора «Левада-центра» Денис Волков пояснил изданию Znak.com, что спад произошел из‑за прекращения действия так называемого «крымского эффекта» и после пенсионной реформы.

«Пока о серьезном тренде на снижение (рейтинга «Единой России». — Прим. ред.) я бы не говорил, но условия для него, конечно, есть», — заявил Волков. По его словам, таким условием может стать ухудшение экономической ситуации в стране из‑за второй волны коронавируса.

Политолог Александр Кынев считает, что для улучшения показателей на выборах «Единая Россия» задействует способ «сушки явки», то есть сделает ставку на низкую явку избирателей. «Это единственная стратегия, которая у них есть. Любой рост явки скажется негативно на результатах ЕР», — говорит он.

В конце ноября стало известно, что от «Единой России» потребовали сохранить свои позиции в новом составе Госдумы. Глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин на встрече объяснил необходимость такого результата: «американцы планируют вмешиваться в наши выборы и ведут пропаганду среди молодежи», поэтому «всем надо сплотиться перед лицом врага» и показать, как «народ поддерживает президента и его партию».