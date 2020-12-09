Microsoft отказался поставлять свой софт МГТУ имени Баумана. Все из‑за санкций США

Компания Microsoft не будет больше поставлять свой софт МГТУ имени Баумана. Это связано с новыми экспортными ограничениями, которые США ввели летом 2020 года против России, Китая и Венесуэлы, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявления дистрибьютора Microsoft «Софтлайн».

По данным компании, новые санкции не позволяют ей участвовать тендерных процедурах, проводимых «военными конечными пользователями». Бауманка же готовит инженеров, которые работают над созданием ракетных систем.

В российском офисе Microsoft эту информацию комментировать изданию отказались.

В МГТУ отметили, что многие образовательные программы работают только с операционной системой Windows. О замене там пока не думали.

Лицензию на программное обеспечение Microsoft вуз приобрел в 2018 году. Соглашение действует до сентября 2021-го.