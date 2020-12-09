Pornhub ограничил загрузку видео и запретил скачивать их. После статьи о роликах с подростками

Порносайт Pornhub объявил об изменениях в своей политике, которые должны защитить платформу от несогласованных видео, в том числе с участием несовершеннолетних. Об этом говорится в блоге компании.

Pornhub запретит любому желающему загружать видео на сайт: это смогут делать только партнеры сайта по контенту и пользователи, участвующие в Модельной программе, то есть верифицированные аккаунты, продающие свой контент через сайт. В 2021 году обещают добавить функцию, которая позволит загружать ролики после идентификации.

Также Pornhub запретит скачивать видео с сайта. Эту возможность критиковали за то, что некоторые видеозаписи, загруженные на сервис, а потом удаленные с него, продолжали распространяться в интернете. Исключение сделали только для платных загрузок по Модельной программе.

Кроме того, сайт будет использовать технологии CSAI Match и PhotoDNA, чтобы бороться с распространением видео с несовершеннолетними, а также Content Safety API, чтобы искать нелегальные записи.

Изменения анонсировали через несколько дней после выхода статьи The New York Times, которая была посвящена публикации контента с участием несовершеннолетних. Колумнист издания обвинял сайт в плохой модерации и призывал компании, сотрудничающие с сервисов, разорвать партнерство. MasterCard, к примеру, пообещал провести расследование и пересмотреть отношения с сайтом, если обвинения подтвердятся.