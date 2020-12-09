Режиссер «Района № 9» Нил Бломкамп тайно снял хоррор во время пандемии

Нил Бломкамп, поставивший фильмы «Район № 9» и «Робот по имени Чаппи», тайно написал и снял новую картину во время пандемии. Об этом сообщает Deadline.

Детали сюжета пока не раскрываются, но источники отмечают, что проект будет хоррором о сверхъестественных явлениях. Съемки состоялись летом в Британской Колумбии. В актерский состав вошли в основном канадские артисты. Работу планируют завершить весной 2021 года.

Бломкамп рассказывал о новом проекте еще летом, но не вдавался в детали. В августе он показал фотографии со съемок тайной картины. Это его первая полнометражная работа с 2015 года.

После выхода «Района № 9» и «Робота по имени Чаппи» Нил Бломкамп отошел от киносъемок и сосредоточился на цикле фантастических короткометражек про рептилоидов в Техасе, зомби во Вьетнаме и других. «Афиша Daily» смотрела их все и рассказывала, как они устроены и что значат для южноафриканского режиссера.