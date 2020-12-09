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Звезда «Ходячих мертвецов» Лорен Коэн снялась в новом клипе Тома Петти «Something Could Happen»

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:41

Правообладатели интеллектуальной собственности американского музыканта Тома Петти выпустили клип на песню «Something Could Happen». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Главную роль в видео исполнила Лорне Коэн, известная по сериалу «Ходячие мертвецы». Ее персонаж — девушка, которая решила, что она слишком старомодна, и теперь пытается исправить это.

«Something Could Happen» вошла в альбом Петти этого года «Wildflowers and All the Rest», ставшего переизданием его пластинки 1994 года «Wildflowers». Изначально он задумывал включить в релиз 25 песен, но лейбл Warner Bros. Records настоял на сокращенном трек-листе. Теперь семья и коллеги артиста собрали все задуманные им композиции и выпустили альбом в том виде, в котором он хотел.

Том Петти умер в 2017 году в возрасте 66 лет. Его нашли в бессознательном состоянии дома 2 октября. Музыкант был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти. Причиной сметри стала передозировка болеутоляющими, которое правительство США в 2018 году признало самым опасным наркотиком.

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