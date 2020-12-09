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В Москве и Петербурге можно будет увидеть северное сияние. Его вызовет сильнейшая магнитная буря

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:16

Сильная магнитная буря 9 и 10 декабря позволит увидеть северное сияние в необычных для него регионах, например, в Москве и Петербурге. Об этом сообщил телеграм-канал «Астро Фото Болото» со ссылкой на прогноз американского агентства космической погоды.

«Для наблюдения на таких южных широтах необходимо найти место со свободным обзором на север. А жителям Петербурга можно будет доехать до места наблюдения северного сияния прямо на метро, например, подойдёт станция метро «Приморска», остров Котлин», — написали авторы канала.

Буря совпадет с началом 25-го цикла солнечной активности — 11-летнего периода, в котором проявляются штормовые явления. Первые магнитные возмущения начнутся утром 9 декабря. Буря может продлиться более суток.

Из‑за нее на Земле, вероятно, появятся высокочастотные радиопомехи. Жители планеты в эти дни могут заметить сбои коммуникации и электропитания. Надвигающаяся магнитная буря, по всей видимости, станет крупнейшей за последнее время.

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