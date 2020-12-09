Во время испытаний вакцины Pfizer погибли шесть человек

В ходе испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американской фармацевтической компанией Pfizer и немецкой BioNTech, погибли шесть человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA).

Четверо погибших получили плацебо, еще двое — вакцину. Один из добровольцев умер через три дня после введения первой дозы препарата. Он страдал ожирением и атеросклерозом. У второго скончавшегося остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы.

Двое добровольцев, получивших плацебо, скончались от инфаркта и инсульта. Причина смерти еще двоих пока неизвестна. Из шестерых умерших трое были старше 55 лет.

Всего в испытаниях вакцины принимали участие около 38 тыс. человек старше 16 лет. По итогам тестирования FDA признало препарат безопасным и разрешило использовать его в экстренных случаях.