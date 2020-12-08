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В Эрмитаже 9 декабря откроется выставка фотографа моды Сесила Битона

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:44

9 декабря в Главном штабе Эрмитажа при поддержке ДЛТ откроется первая в России ретроспективная выставка британского фотографа Сесила Битона. Об этом представители мероприятия рассказали «Афише Daily».

Мероприятие продлится до 14 марта. Экспозиция выставки «Сесил Битон и культ звезд» насчитывает свыше ста работ, которые Битон создал в разное время. Произведения попали на выставку из архива студии фотографа, Музея Виктории и Альберта, а также архивов журналов Vogue и Vanity Fair.

На выставке можно увидеть не только известные работы Битона, но и снимки и коллажи, рассказывающие о «кухне» модной съемки середины ХХ века — это работы с авторскими пометками и следами ретуши.

Как обещают организаторы, особое внимание уделят связи Битона и русской культуры. Один из разделов экспозиции посвящен его съемкам для «Русских балетов».

Куратором выставки стала Дарья Панайотти — научная сотрудница отдела современного искусства Государственного Эрмитажа. К выставке также подготовили научный иллюстрированный каталог на русском и английском языках. Вступительное слово к нему написал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, а статьи — Панайотти, британский биограф Битона Хьюго Викерс и историк моды Ольга Хорошилова.

© Condé Nast
«Сесил Битон и является такой исключительной фигурой, в которой концентрируются вся общественная экзотика и красота жизни и творчества современного модного фотографа, модного у публики и занимающегося модой. Искусство и индустрия моды — один из лучших социальных лифтов ХХ века, и наша сегодняшняя выставка увлекательно рассказывает о том, как это работает и как выглядит. В этом мире есть все — и ужасы войны, и королевские церемонии, в нем фотограф преображает людей, а люди создают образ фотографа. У нас уже были две звездные выставки — Ирвина Пенна и Анни Лейбовиц. Эта находится в том же ряду, но ее отличает прекрасное сочетание фотографических работ с текстами художника. Они так же элегантны, умны, остроумны, как и создаваемые им визуальные образы».
Михаил Пиотровский
Генеральный директор Эрмитажа

Битон, родившийся в 1904 году и умерший в 1980-м, считается одним из наиболее прославленных фотографов ХХ века. Он был фотографом моды, фотографом знаменитостей, фотографом британского королевского двора. Среди его героев — Коко Шанель, Кристобаль Баленсиага, Ив Сен Лоран, Юбер де Живанши и многие другие.

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