В Эрмитаже 9 декабря откроется выставка фотографа моды Сесила Битона

9 декабря в Главном штабе Эрмитажа при поддержке ДЛТ откроется первая в России ретроспективная выставка британского фотографа Сесила Битона. Об этом представители мероприятия рассказали «Афише Daily».

Мероприятие продлится до 14 марта. Экспозиция выставки «Сесил Битон и культ звезд» насчитывает свыше ста работ, которые Битон создал в разное время. Произведения попали на выставку из архива студии фотографа, Музея Виктории и Альберта, а также архивов журналов Vogue и Vanity Fair.

На выставке можно увидеть не только известные работы Битона, но и снимки и коллажи, рассказывающие о «кухне» модной съемки середины ХХ века — это работы с авторскими пометками и следами ретуши.

Как обещают организаторы, особое внимание уделят связи Битона и русской культуры. Один из разделов экспозиции посвящен его съемкам для «Русских балетов».

Куратором выставки стала Дарья Панайотти — научная сотрудница отдела современного искусства Государственного Эрмитажа. К выставке также подготовили научный иллюстрированный каталог на русском и английском языках. Вступительное слово к нему написал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, а статьи — Панайотти, британский биограф Битона Хьюго Викерс и историк моды Ольга Хорошилова.