МОК временно отстранил руководство олимпийского комитета Беларуси от игр

Международный олимпийский комитет решил на время отстранить руководство Национального олимпийского комитета Беларуси от Олимпийских игр. Об этом объявил президент МОК Томас Бах, передает ТАСС.

Вместе с тем от Олимпиады и других мероприятий отстранили Александра Лукашенко. В МОК считают, что нынешнее руководство НОК республики не защищает спортсменов от политической дискриминации.

«По этой причине МОК принял следующие временные меры. Во-первых, исключить нынешних членов исполкома НОК Беларуси из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры, это касается Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко как первого вице-президента, который отвечает за ежедневное управление НОК Белоруссии», — заявил Бах.

К тому же МОК решил приостановить финансирование олимпийского комитета Беларуси. Это не касается выплат, которые связаны с подготовкой к Олимпиадам 2020 и 2022 годов.

26 ноября МОК запустил разбирательство в отношении НОК Беларуси. Причиной послужили «тревожные сообщения» о том, что белорусские спортсмены подвергаются ущемлению, избиениям и пыткам из‑за участия в протестных акциях.