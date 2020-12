Боб Дилан продал Universal Music права на все свои песни

Боб Дилан продал компании Universal Music права на более чем 600 своих песен — полный архив за шесть десятилетий. Об этом сообщает Financial Times.

Каталог охватывает все записи музыканта, от песни 1962 года «Blowin' In The Wind» до вышедшей этим летом пластинки «Rough and Rowdy Ways». Финансовые условия сделки не раскрываются, однако Bloomberg оценивает ее в более чем 200 млн долларов. FT сообщает, что речь идет о «девятизначной сумме».

По данным New York Times, это может стать крупнейшей продажей прав на композиции одного автора. Сам музыкант комментировать сделку отказался.

Покупка всех песен Дилана — очередное доказательство того, что музыка в эпоху стриминга и пандемии стала новой золотой жилой, пишет FT. На прошлой неделе певица Стиви Никс передала права на часть своего каталога за 100 млн долларов. Еще раньше Тейлор Свифт продала свои шесть альбомов фонду Shamrock.