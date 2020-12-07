Английский футболист забил гол и на эмоциях снес радужный угловой флажок. Его обвинили в гомофобии

Нападающий английского футбольного клуба «Лестер» Джейми Варди необычно отпраздновал гол, забитый во время матча 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против «Шеффилд Юнайтед».

На 90-й минуте игры Варди забил победный мяч, после чего пробежался по полю и в подкате снес ногой угловой флажок с символикой ЛГБТК+. В момент удара основание стойки разлетелось в щепки. Судья показал футболисту желтую карточку.

Однако в соцсетях некоторые болельщики потребовали более серьезного наказания: они раскритиковали Варди за гомофобию и призвали Футбольную ассоциацию оштрафовать игрока.