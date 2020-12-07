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Английский футболист забил гол и на эмоциях снес радужный угловой флажок. Его обвинили в гомофобии

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:10

Нападающий английского футбольного клуба «Лестер» Джейми Варди необычно отпраздновал гол, забитый во время матча 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против «Шеффилд Юнайтед».

На 90-й минуте игры Варди забил победный мяч, после чего пробежался по полю и в подкате снес ногой угловой флажок с символикой ЛГБТК+. В момент удара основание стойки разлетелось в щепки. Судья показал футболисту желтую карточку.

Однако в соцсетях некоторые болельщики потребовали более серьезного наказания: они раскритиковали Варди за гомофобию и призвали Футбольную ассоциацию оштрафовать игрока.

«А я думал в Англии существует только проблема расизма»

Радужный флажок на поле появился неслучайно: это ежегодная акция Rainbow Laces в поддержку ЛГБТ-сообщества. Ее суть — акцент на единстве в спорте вне зависимости от сексуальной ориентации. В АПЛ было много таких символов: например, все капитаны выходили на поле с ленточкой цветов радуги.

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