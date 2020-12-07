Итальянский бренд одежды Moncler покупает 70% акций своего главного конкурента — Stone Island — за 1,16 млрд евро. Об этом пишет The Business of Fashion.
«Мы объединяемся в этот непростой момент как для Италии, так и для всего мира», — заявил главный исполнительный директор Moncler Ремо Руффини.
CEO Stone Island Карло Риветти добавил, что компании объединяют общие корни, похожие предпринимательские пути и уважение к своим ценностям и людям, с которыми они работают.
Обе компании из Италии, и обе специализируются на одежде в спортивной эстетике премиум-класса. За последний год продажи Stone Island, несмотря на пандемию, выросли на 1% — до 240 млн евро, а прибыль составила 28%.