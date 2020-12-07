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Семьи погибших в крушении SSJ-100 в Шереметьево подали в суд на «Аэрофлот» и производителей деталей

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:49

Родственники погибших в крушении самолета в Шереметьево в 2019 году подадут подали в суд на «Аэрофлот». Об этом сообщает «Коммерсант».

Иск семей погибших в трагедии, поданный в суд Парижа, направлен не только против российской авиакомпании: ответчиками по делу проходят также производители деталей для воздушного судна. Как отмечает «Коммерсант», эти предприятия произвели значительную часть оборудования самолета.

Среди них — пять французских, одна американская и одна немецкая компания: Leach International Europe, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Safran Landing Systems, Thales Avionics Lcd SAS, PowerJet, Safran, выступающая на правах компании L’Equipement et la Construction Electrique (ECE), а также Curtiss-Wright Corp.

«В связи с тем что авиакатастрофа самолета была вызвана выходом из строя большого количества оборудования, мы и решили привлечь к ответственности производителей этих комплектующих, так как они по закону несут ответственность за качество произведенной продукции», — рассказал адвокат потерпевших Давид Кухалашвили.

Как рассказал другой адвокат — Михаил Загайнов, они решили объединить претензии к производителям деталей и «Аэрофлоту» в одном заявлении, потому что авиакомпания должна возместить родственникам погибших моральный и материальный ущерб.

Самолет SSJ-100, направлявшийся из Москвы в Мурманск, разбился в Шереметьево 5 мая 2019 года после того, как совершил аварийную посадку. В результате трагедии погиб 41 человек — из них 40 пассажиров. СК России обвинил в крушении самолета пилота SSJ-100 Дениса Евдокимова. Самолет был собран на заводе в Комсомольске-на-Амуре из заграничных комплектующих.

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