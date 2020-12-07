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Семья Роальда Даля извинилась за его антисемитские высказывания

Федор Кузьмин
Сегодня в 8:57

Семья британского писателя Роальда Даля извинилась за его антисемитизм. Обращение близких прозаика приводится на его официальном сайте.

Даль на сайте описывается как «рассказчик № 1 в мире», чьи книги, в том числе «Чарли и шоколадная фабрика» и «Матильда», покорили не одно поколение детей, начиная с шестидесятых годов. При этом писатель был открытым антисемитом и не раз заявлял о своих взглядах.

The Guardian приводит отрывок из его интервью изданию New Statesman в 1983 году, когда британский литератор заявил, что у него вызывает враждебность по отношению к евреям их «отсутствие великодушия по отношению к неевреям». Даль заявил, что «даже такой мерзавец, как Гитлер, не просто так к ним придирался».

«Семья Даля и компания Roald Dahl Story Company приносят свои извинения за длительный и понятный ущерб, причиненный некоторыми заявлениями Роальда Даля. Эти предвзятые замечания непонятны для нас и резко контрастируют с человеком, которого мы знали, и с ценностями, лежащими в основе рассказов Роальда Даля, которые на протяжении поколений оказывали положительное влияние на молодых людей. Мы надеемся, что Роальд Даль в своих лучших проявлениях и в худших будет напоминать нам о длительном воздействии слов», — говорится в заявлении.

The Guardian отмечает, что в официальной биографии автора, размещенной на сайте, антисемитские взгляды Даля не упоминаются. Семья писателя также не отправила извинения еврейским организациям.

Роальд Даль умер в 1990 году. Он является лауреатом многочисленных литературных премий, а его книги «Чарли и шоколадная фабрика», «Изумительный мистер Лис», «Большой и добрый великан» и другие известны во всем мире.

Подробнее об антисемитизме Роальда Даля можно почитать в нашем материале, посвященном проблемному искусству.

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