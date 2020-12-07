Семья Роальда Даля извинилась за его антисемитские высказывания

Семья британского писателя Роальда Даля извинилась за его антисемитизм. Обращение близких прозаика приводится на его официальном сайте.

Даль на сайте описывается как «рассказчик № 1 в мире», чьи книги, в том числе «Чарли и шоколадная фабрика» и «Матильда», покорили не одно поколение детей, начиная с шестидесятых годов. При этом писатель был открытым антисемитом и не раз заявлял о своих взглядах.

The Guardian приводит отрывок из его интервью изданию New Statesman в 1983 году, когда британский литератор заявил, что у него вызывает враждебность по отношению к евреям их «отсутствие великодушия по отношению к неевреям». Даль заявил, что «даже такой мерзавец, как Гитлер, не просто так к ним придирался».