Застройщику Ивановской горки отказали в строительстве из‑за нарушений в документах

Мосстройнадзор отказал компании AB Development в строительстве бизнес-центра на Ивановской горке. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на градозащитника Дмитрия Чарахчьяна из «Архнадзора».

Отказ объяснили тем, что документы на строительство нарушают земельное законодательство России. Согласно ним, AB Development собирается возвести на участке, который не входит в зону работ, два некапитальных строения и забор.

Как пояснил Чарахчьян, при проектировании бизнес-кластера застройщик не оставил к нему подводящей дороги, а исправить ситуацию решил «откусив» фрагмент от Даниловской аллейки, на котором находится детская площадка.

Градозащитники говорят, что эта победа промежуточная и застройщику, вероятно, придется менять план, чтобы исправить нарушения. Чарахчьян надеется, что в скором времени власти окончательно запретят строительство бизнес-кластера.

По словам общественников, власти согласовали застройку Ивановской горки без публичного обсуждения и историко-культурной экспертизы. План реорганизации территории предполагает снос хозяйственной постройки на территории «Палат дьяка Украинцева» и дома в стиле французского шато, который относится к нотопечатне и архиву Юргенсона.

Первое здание разрешили снести, поскольку оно якобы находится в аварийном состоянии, хотя у градозащитников есть акт Мосгорэкспертизы, который говорит об обратном. Второе — значится в документах как хозяйственная постройка 1935 года, хотя его построили раньше.

Архитектор Алексей Гинзбург, чье бюро занимается проектом бизнес-кластера, утверждает, что работы не нанесут серьезного ущерба облику квартала. «Все, что там планируется делать, будет происходить в режиме регенерации, не предусматривающем сколько‑нибудь существенного увеличения площадей, без изменения функционального назначения», — сказал он.

«Скорее я назвал бы это приспособлением зданий к современному использованию, позволяющим компенсировать затраты на их реставрацию. По некоторым из них уже выпущены проекты реставрации. У каждого здания своя история, своя функция и свое приспособление», — добавил архитектор.