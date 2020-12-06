перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Архнадзор» Застройщику Ивановской горки отказали в строительстве из‑за нарушений в документах
Застройщику Ивановской горки отказали в строительстве из‑за нарушений в документах 17:27
Появилось приложение Hype Simulator, имитирующее тысячи подписчиков в Instagram и TikTok 16:39
Тело театрального режиссера Антона Милочкина нашли с травмой головы. Коллеги считают, что его убили 15:51
Хотите защититься от COVID-19 и выглядеть как Daft Punk? Blanc представил для этого подходящую маску 14:40
Павел Дуров обвинил российские СМИ в «неверном машинном переводе» его высказываний 14:34
Петр Мамонов/Facebook Петру Мамонову запретили въезд на Украину
Петру Мамонову запретили въезд на Украину 13:41
Ди Каприо, Джоли и Хабенский: россияне назвали главных актеров десятилетия 13:34
Россиян, которым из‑за долгов запретили выезд за границу, за год стало на 700 тыс. больше 12:56
Власти Москвы планируют вакцинировать от коронавируса 7 млн человек 12:40
В России выявили больше 29 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки 11:40
Saturday Night Live/YouTube Шоу Saturday Night Live выпустило рождественскую пародию на клип Эминема «Stan»
Шоу Saturday Night Live выпустило рождественскую пародию на клип Эминема «Stan» 11:02
В РПЦ призвали верующих не изгонять бесов своими силами 10:07
Британские пилоты сняли с воздуха самый гигантский айсберг в мире 9:08
В США мужчину посадили за аферу с налогами. В тюрьме он совершил еще больше таких преступлений Вчера в 21:09
Adrenaline Stadium снова опечатали, Снуп Догг собрал рэп-группу и другие новости дня Вчера в 20:44 Дайджест
Негосударственные театры Петербурга попросили Беглова ответить на вопросы о своем будущем Вчера в 19:12
Twitter/KingAmiyahScott В Snapchat появился фильтр, который превратит в персонажа Disney
В Snapchat появился фильтр, который превратит в персонажа Disney Вчера в 18:45
Минздрав: предельная цена на вакцину «Спутник V» составит 1942 рубля Вчера в 17:12
Ученые передали двум обезьянам изображение прямо в мозг с помощью импланта Вчера в 17:10
В Петербурге задержали основателя движения «Перемен» Валерия Соловья Вчера в 16:42
Отключить рекламу

Застройщику Ивановской горки отказали в строительстве из‑за нарушений в документах

Семён Гудошников
Сегодня в 17:27

Мосстройнадзор отказал компании AB Development в строительстве бизнес-центра на Ивановской горке. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на градозащитника Дмитрия Чарахчьяна из «Архнадзора».

Отказ объяснили тем, что документы на строительство нарушают земельное законодательство России. Согласно ним, AB Development собирается возвести на участке, который не входит в зону работ, два некапитальных строения и забор.

Как пояснил Чарахчьян, при проектировании бизнес-кластера застройщик не оставил к нему подводящей дороги, а исправить ситуацию решил «откусив» фрагмент от Даниловской аллейки, на котором находится детская площадка.

Градозащитники говорят, что эта победа промежуточная и застройщику, вероятно, придется менять план, чтобы исправить нарушения. Чарахчьян надеется, что в скором времени власти окончательно запретят строительство бизнес-кластера.

По словам общественников, власти согласовали застройку Ивановской горки без публичного обсуждения и историко-культурной экспертизы. План реорганизации территории предполагает снос хозяйственной постройки на территории «Палат дьяка Украинцева» и дома в стиле французского шато, который относится к нотопечатне и архиву Юргенсона.

Первое здание разрешили снести, поскольку оно якобы находится в аварийном состоянии, хотя у градозащитников есть акт Мосгорэкспертизы, который говорит об обратном. Второе — значится в документах как хозяйственная постройка 1935 года, хотя его построили раньше.

Архитектор Алексей Гинзбург, чье бюро занимается проектом бизнес-кластера, утверждает, что работы не нанесут серьезного ущерба облику квартала. «Все, что там планируется делать, будет происходить в режиме регенерации, не предусматривающем сколько‑нибудь существенного увеличения площадей, без изменения функционального назначения», — сказал он.

«Скорее я назвал бы это приспособлением зданий к современному использованию, позволяющим компенсировать затраты на их реставрацию. По некоторым из них уже выпущены проекты реставрации. У каждого здания своя история, своя функция и свое приспособление», — добавил архитектор.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Трое
Любовный треугольник Анны Меликян с Константином Хабенским, Викторией Исаковой и Юлией Пересильд
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
боевик
Искусственный интеллект
Мелисса МакКарти противостоит взбунтовавшейся нейросети
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить