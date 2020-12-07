В Астрахани 21 ребенок отравился в бассейне из‑за 25-кратного превышения концентрации хлора

Утром 7 декабря в бассейне спортивного комплекса «Динамо» в центре Астрахани 30 посетителей, в том числе 21 ребенок, отравились хлором. На данный момент все они госпитализированы, пишет ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

По данным областного Минздрава, в больницы попали дети в возрасте от 5 до 12 лет. Шестеро из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии на кислородной поддержке в стабильно тяжелом состоянии. Глава Астраханской области Игорь Бабушкин заверил, что угрозы для жизни пострадавших нет.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что предельно допустимая концентрация хлора в воде была превышены в 25 раз. «Максимальное превышение там составило 24,9 мг на кубометр, при допустимом значении 1,0 мг», — сообщили агентству в пресс-службе МЧС.

Глава регионального управления МЧС Алексей Мурзин предположил, что сотрудники спорткомплекса использовали химикаты не в той последовательности при очистке бассейна. «Сначала добавили одно вещество, добавили другое, а нужно было наоборот», — отметил он.

В СК тоже считают, что вброс вредных веществ в воду и воздух произошел из‑за нарушения технологии очистки бассейна. На «Динамо» возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Бассейн останется закрытым минимум до конца года.