В Петербурге задержали основателя движения «Перемен» Валерия Соловья

В Петербурге на встрече сторонников движения «Перемен» задержан его основатель, политолог Валерий Соловей. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на редактора телеграм-канала «ЯГражданин» Сергея Беляева.

По данным издания, незадолго до этого неизвестные кинули в толпу дымовую шашку и раскидали листовки с надписью «От подобных «перемен» попадет Россия в плен». Одного из них задержали сотрудники полиции.

Валерий Соловей объявил о создании «Перемен» 28 октября. По его словам, в организационном плане движение будет действовать по принципу белорусского телеграм-канала «Нехта».

«Перемен» требует отмены пенсионной реформы, отставки правительства, реализации конституционного права граждан на мирные собрания, проведения выборов в Госдуму по недискриминационным законам и создания коалиционного правительства народного доверия по итогам выборов.