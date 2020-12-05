В сериале «Соколиный глаз» сыграют Вера Фармига и Флоренс Пью

В новом сериале стриминговой платформы Disney+ «Соколиный глаз» сыграют актрисы Вера Фармига («Мотель Бейтса», «Мне бы в небо», «Заклятие») и Флоренс Пью («Маленькие женщины», «Солнцестояние»). Об этом сообщил Variety.

Фармига сыграет Элеонору Бишоп, мать супергероини и наследницы титула Соколиного глаза Кейт Бишоп — ее роль исполнит Хейли Стайнфелд («Железная хватка», «Дикинсон»). Пью станет шпионкой Еленой Беловой, сестрой Черной вдовы.

Также в шоу появятся Фра Фи («Отверженные»), Тони Далтон («Лучше звоните Солу»), Зак Маккларнон («Мир Дикого Запада», «Фарго») и дебютантка Алаква Кокс.

Фи исполнит роль Кази — под этим именем, вероятно, скрывается клоун-злодей Казимеж Казимирчак из комиксов Marvel. Далтон станет наставником Соколиного глаза Жаком Дюкеном, а Кокс — глухой супергероиней Эхо. Ее отца, Уильяма Лопеса, сыграет Маккларнон.

Съемки сериала недавно начались в Атланте и Нью-Йорке. К роли Соколиного глаза вернулся Джереми Реннер — он же играл Клинта Бартона (настоящее имя супергероя) в фильмах про Мстителей.