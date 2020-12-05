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Reuters: московских бюджетников принуждали испытывать вакцину от COVID-19

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:41

Бюджетников и госслужащих Москвы принуждали участвовать в испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

По информации агентства, в конце сентября сотрудник столичной мэрии Сергей Мартьянов отправил своим подчиненным письмо, в котором требовал, чтобы те записались на вакцинацию. Он посетовал на то, что некоторые работники прививаются от гриппа, чтобы избежать участия в испытаниях «Спутника V» — две прививки подряд делать нельзя.

Мартьянов, как утверждают источники агентства, призвал выждать месяц и все равно вакцинироваться «Спутником V». Кроме того, он попросил каждого подчиненного привлечь к испытаниям как минимум двух друзей или родственников, чтобы заполнить квоты. Их установили для всех департаментов мэрии, где работают около 20 тыс. человек, сообщает Reuters.

Чтобы проверить информацию о принуждении к вакцинации, журналисты агентства посетили 13 поликлиник и поговорили с 32 участниками испытаний. Почти все они узнали о тестировании «Спутника V» на работе. Настоящими добровольцами оказались 23 человека. Остальные признались, что они госслужащие и не могли отказать своим работодателям.

Впрочем, никто из опрошенных не указал на введение инъекции против воли. Некоторые респонденты отказались от вакцины уже в поликлинике. Других не допустили к испытаниям по медицинским показаниям.

Информацию о давлении на госслужащих со стороны руководства подтверждают и другие свидетельства. В распоряжении Reuters есть переписка WhatsApp главврача поликлиники № 3 Ольги Цветковой. В ней она угрожает сотрудникам отстранением от работы.

«Если вы откажетесь от вакцинации, вас могут отстранить от работы. Для этого есть законодательная база», — говорится в ее сообщении в мессенджере. Тем не менее, департамент здравоохранения Москвы утверждает, что персонал поликлиники не принуждали к тестированию «Спутника V».

Мэрия города и департамент городского имущества, где работает Сергей Мартемьянов, никак не прокомментировали ситуацию. Тем временем, о принуждении к вакцинации сообщил телеграм-канал «Навальный» — на этот раз в Мосгазе. Сотрудники предприятия массово жалуются на руководство, указывает канал.

«Сегодня была поставлена задача составить списки минимум из 30% сотрудников общества, направляемых на вакцинацию. Отказников от «добровольной» вакцинации запугивают санкциями вплоть до увольнения. В январе чудо-вакциной собираются привить всех», — цитирует «Навальный» одного из работников Мосгаза.

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