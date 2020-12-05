Пандемия помогла мужчинам стать креативнее и увереннее в себе. С женщинами все наоборот

Пандемия по-разному воздействует на мужчин и женщин. Об этом заявили исследователи из голландской компании WeTransfer.

Они опросили 35 тыс. человек из 183 стран мира, работающих в креативных индустриях. Специалисты обнаружили, что в 2020 году мужчины стали более креативными и уверенными в себе, а женщины, наоборот, начали сомневаться в себе. Об этом заявили 40% респонденток.

По мнению авторов исследования, женщин больше пугает неопределенность будущего из‑за проблемы гендерного неравенства. Пандемия, согласно прогнозу Всемирного банка и ООН, может усугубить разрыв между зарплатами мужчин и женщин по всему миру.

К началу 2021 года около 47 млн женщин и девочек окажутся на грани нищеты, считают специалисты. В то же время в We Transfer надеются, что впоследствии пандемия приведет к креативному ренессансу.

«Вслед за пандемией 1918 года наступили ревущие двадцатые. Сюрреализм, ар-деко и произведения таких авторов как Скотт Ф. Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй возникли в это время. <…> Обуздание эмоций — особенно негативных, таких как гнев или разочарование — может мотивировать нас работать эффективнее», — сказала редактор платформы Холли Фрейзер.